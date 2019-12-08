شكرا لقرائتكم خبر عن في اليوم العالمي للتطوع.. الأمم المتحدة تحتفل بتنظيم يوم خيري بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار احتفالها باليوم العالمي للتطوع، نظمت منظمة الأمم المتحدة يومًا خيريًا تطوعيًا ترفيهيًا داخل إحدى قري محافظة الفيوم وهي قرية أباظة بمركز يوسف الصديق.

شارك في فعاليات اليوم العديد من االمنظمات والهيئات الدولية والمحلية، وقد تصمنت الفعاليات ندوات توعية للأطفال والكبار حول المساواة بين الرجل والمرأة قدمتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة، ومسرحية تفاعلية قدمها متطوعي صندوق الأمم المتحدة للسكان حول تنظيم الأسرة تلتها جلسة مفتوحة عن مفهوم التطوع .

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كما قدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ورشة عمل عن الألعاب الغذائية الصحية (هرم التغذية + طبق الحمية الصحية) وندوة عن رفع الوعي بالنظم الغذائية الصحية في المدارس لطلاب المرحلة الابتدائية .

وقدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ندوة حول إدارة المشروعات الصغيرة، وقدم برنامج الأمم المتحدة الانمائي ندوة للشباب حول ريادة الأعمال، وقدمت مؤسسة إي يوث ندوة للشباب حول مهارات الاتصال والتسويق.

وقدم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ندوة تثقيفية بعنوان «أنت_أقوى_من_المخدرات» للأطفال والشباب حول أضرار المخدرات والإدمان للوصول لهدف التوعية بالصحة ومكافحة الإدمان، وشارك متطوعي الهلال الأحمر بأنشطة مختلفة حول الصحة وسلامة الأطفال والدعم النفسي لهم وكذلك الكشف الطبي على أهالي القرية، كما قامت مؤسسة سفراء العمل التطوعي بتسقيف منازل وتوزيع مساعدات عينية على الأسر المحتاجة، وكذلك بدأ عدة مشروعات صغيرة منها مشروع خياطة ومشروع تصوير المستندات لشباب القرية .