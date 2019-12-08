شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات البرلمان توافق على تعديل قانون التمويل المتناهى الصغر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وطالب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، بأن يتم مراعاة نسبة الفائدة الممنوحة لصاحب المشروع المقترض وألا تزيد نسبتها علي البنك المركزي، حيث إن التمويل المتناهي الصغر ساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل.
فيما قال د. محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الشركات المالية العاملة في مجال الإقراض لها شروط معينة من حيث كفاءة أعضاء مجلس الإدارة" والقدرة المالية، قائلاً: إن مشروع التعديل يقر بأن تعمل الشركات في مجال الإقراض للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتي لا نلجأ لتعديل القانون مرة أخرى".
وأوضح أنه سيتم التشديد ولكن ليس مثل البنوك في أراضي المشروعات الصغيرة وعمل استعلام ائتماني للتأكد من أن صاحب المشروع المقترض قادر علي السداد حتي لا يكون هناك متعثر.
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