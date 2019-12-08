شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات الأمن تشارك فى مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى الأجهزة الأمنية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية، والغذائية بأسعار مناسبة، فقد تم مواصلة انطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة " كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية، والشوادر على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وتشهد المبادرة إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين خاصةً بالقرى والنجوع– وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل، وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق، وذلك عقب إقبالهم الكثيف على أفرع الأسواق المختلفة المشاركة في المبادرة .

كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى حاز إعجاب المواطنين.

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