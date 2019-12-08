شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية أعلى كوبرى أكتوبر فى اتجاه المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد كوبرى أكتوبر سيولة مرورية فى الاتجاه للقادم من مدينة نصر إلى المهندسين.

بينما تظهر بعض الكثافات المتوسطة، أعلى رمسيس والتحرير، لكنها تنخفض مرة أخرى بعد ذلك وحتى نهاية الكوبرى فى الدقى والمهندسين.

فيما يشهد الاتجاه المقابل من الكوبرى للقادم من المهندسين والمتجه على مدينة نصر زحاما وتكدسا للسيارات فى بعض أجزاء من الكوبرى، وتزداد أعلى التحرير ورمسيس، فيما تقل هذه الكثافات بعد ذلك.

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