شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة المطرب شادى الأمير تتسلم طفليهما من دار الرعاية بقرار من النيابة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت سها السيد عيد زوجة المطرب الشعبى شادى الأمير ، طفليهما شادى 3 سنوات ويازن 3 شهور من دار الرعاية الاجتماعية بطنطا، بعد أن قررت النيابة العامة إيداعهما بدار الرعاية، عقب تركهما على سلم المنزل عدة أيام.

وتقدم بلال عادل محامى الزوجة بطلب للنيابة العامة بتسلم الطفلين، ووافقت النيابة العامة على تسليم الطفلين لوالدتهما وأخذ التعهد عليها بحسن رعايتهما، وتوجهت الأم لمديرية التضامن الاجتماعى بطنطا، وقامت أمانى خالد النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية بتسليم الطفلين لوالدتهما بموجب قرار النيابة العامة فى القضيه رقم 12255 لسنة 2019 بحضور الدكتور خالد أبو المجد مدير إدارة النظم والمعلومات ورئيس فريق التدخل السريع وإبراهيم النجار مدير ادارة الأسرة والطفولة ومدير إدارة الأمن، تم اخذ التعهد اللازم على الأم بحسن رعاية الطفلين.

وكان المستشار محمد عطية وكيل نيابة أول طنطا بمحافظة الغربية، بإشراف المستشار ياسين زغلول المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، قد قرر إخلاء سبيل سها السيد عيد زوجة المطرب شادى الأمير، بضمان محل إقامتها، فى قضية ترك طفليهما على السلم لعدة أيام والإهمال فى تربيتهما.

وأكدت تحريات المباحث التى أجراها ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث القسم، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، صحة واقعة قيام المطرب شادى الأمير وزوجته سها السيد عيد لطفليهما وهما "شادى" 3 سنوات، و "يزن" 3 شهور على سلم المنزل بسبب خلافات بينه وبين زوجته.

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كما كشفت التحريات عن قيام الأب والأم بترك الطفلين على السلم عدة أيام فى البرد والإهمال فى رعايتهما حتى أصيبا بحالة إعياء شديد، وقامت جارتهما برعايتهما وتسليمهما للنيابة العامة.

وكانت الأم قد توجهت للنيابة بعد طلبها لسماع أقوالها فى المحضر الذى حررته جارتها فى واقعة ترك الطفلين على السلم فى البرد ورفضها استلامهما بحجة أن والدهما المطرب الشعبى سيحضر لاستلامهما لعدم قدرتها على تحمل مسئوليتهما، وقررت النيابة العامة إيداع الطفلين بإحدى دور الرعاية بطنطا.



