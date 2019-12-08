شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد شرموخ عضو مجلس النواب عن ملوى بأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم الأحد، النائب أحمد شرموخ، عن دائرة مركز ملوى، المنيا، بعد إصابته بأزمة قلبية، ونعى المهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة اليوم النائب.

ويستعد أهالى قرية شرموخ بملوى لاستقبال جثمان النائب مساء اليوم، لدفن الجثمان بمدافن العائلة.

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ويحدد قانون مجلس النواب الإجراءات اللازم اتخاذها فى حال خلو مكان أحد الأعضاء المنتخبين، حيث تنص المادة "25" على أنه: "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلى، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر".

كما تنص المادة على أنه: "إذا كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا، يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته، وفى جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.