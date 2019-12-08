شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. استرداد 2 مليون فدان من أراضى أملاك الدولة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان التنمية المحلية استرداد 2 مليون فدان من أراضى أملاك الدولة بالمحافظات وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

التنمية المحلية: استرداد 2 مليون فدان من أراضى أملاك الدولة بالمحافظات

شدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على ضرورة توجيه اهتمام خاص بمتابعة إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وتقنين أوضاع الأراضى وتشجيع المواطنين على التقدم بطلبات للتصالح، موضحاً أنه تم استرداد حوالى 2 مليون فدان من أملاك الدولة على مستوى المحافظات والرصد السريع لأى تعديات وإزالتها فى المهد .

الأنبا باخوميوس موجها الشكر للسيسي: "قانون بناء الكنائس نقلة حضارية"

دشن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية صباح اليوم كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مار بقطر بن رومانوس الملقب - بـ "تاج الشهداء" - بقرية حلمى بطرس، مركز أبو المطامير.

رئيس وزراء فرنسا: لن نسحب إصلاحات قانون المعاشات.. وستكون عادلة لمن يعانى

أعلنت الحكومة الفرنسية، انها لا تنوى الخضوع للضغوط بعد الحشد الهائل فى الشوارع منذ يوم الخميس 5 ديسمبر والذى ضم اكثر من 800 ألف متظاهر، وفقًا لإحصائيات الداخلية.

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الرأى الكويتية: قوات الأمن تبحث عن شابين قطعا شرايين مصرى فى مشاجرة

يبحث الأمن الكويتى عن شابين قاموا بالاعتداء على مصرى مقيم بـ الكويت فى منطقة السالمية فى خلاف مرورى، وقاموا بقطع شرايين ساقه وتركوه مضرجا فى دمائه ولاذا بالهروب.

3 سيناريوهات تحدد موقف جوهرة القانونى قبل الفصل فى الاستئناف على حبسها

قال دفاع الراقصة الروسية "إيكاترينا أندريفا" والشهيرة بـ جوهرة، أنه من المقرر أن تفصل محكمة جنح مستأنف الجيزة، فى الاستئناف المقدم من جانب موكلته على حكم حبسها سنة مع الشغل، فى جلسة 28 ديسمبر الجارى، لافتا إلى أنه ليس من المقرر أن تحضر موكلته جلسة الحكم.

وزير الصناعة: سأقاتل لخفض سعر الطاقة والقيمة المضافة للمصانع

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن عملية فرض رسوم حماية على الورق المستورد أمر صعب، لافتا إلى وجود حلول أخرى لحماية الصناعة الوطنية بخلاف فرض رسوم حماية على الاستيراد، مضيفا: "لكنى سأقاتل بكل قوة لخفض سعر الغاز وضريبة القيمة المُضافة بما يحقق مصلحة صناعة الورق".