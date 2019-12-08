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تعرف على الطالب المسلم الذى قتل أثناء محاولته التصدى لمنفذ هجوم فلوريدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

وقالت والدة القتيل، وهو مسلم اسمه محمد هيثم، ويبلغ من العمر 19 عاما، إن مدير المدرسة التى كان يدرس فيها داخل القاعدة، اتصل بها وأبلغها أن ابنها قتل "بينما كان يحاول إيقاف مطلق النار".

 

وكان محمد هيثم يتلقى تدريبا بعد التحاقه بالقوات البحرية، ليصبح عضوا في طواقم الرحلات الجوية، وكان قد تخرج من المدرسة الثانوية عام 2018، حيث كان يحظى بشعبية كبيرة فيها.

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وقالت إحدى مدرساته في الثانوية إن "محمد كان صبيا رائعا" وأضافت "كان لطيفا ورياضيا متفوقا".

 

المرة الأخيرة التي شاهد فيها أسرته، كانت يوم عيد الشكر، قبل أيام، حين ظهر في المنزل بشكل مفاجئ، كما يقول أحد أصدقاء العائلة، وأضاف "لقد ظهر وكأنه نضج فجأة وأصبح رجلا".

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