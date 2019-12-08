شكرا لقرائتكم خبر عن الأنبا باخوميوس موجها الشكر للسيسي: "قانون بناء الكنائس نقلة حضارية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية صباح اليوم كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مار بقطر بن رومانوس الملقب - بـ "تاج الشهداء" - بقرية حلمى بطرس، مركز أبو المطامير.

وقدم الأنبا باخوميوس خلال عظته الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على صدور قانون بناء الكنائس الذى يُعد نقلة حضارية جديدة لترسيخ مبدأ المواطنة التى نادى بها الدستور المصرى، كما قدم الشكر لقداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

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وتم تدشين مذبحى الكنيسة، المذبح الرئيس عل اسم السيدة العذراء مريم والشهيد مار بقطرـ والمذبح البحرى على اسم القديسين الأنبا توماس السائح والأنبا باخوميوس، كما وكذلك دشنت معمودية الكنيسة وأيقوناتها وأوانى الخدمة.

شارك فى صلوات التدشين والقداس الذى تلاها صاحبا النيافة الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة بالإسكندرية والأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية.

يذكر أن الكنيسة القبطية احتفلت اليوم بعيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد بقطر بن رومانوس ببلدة أنصنا.