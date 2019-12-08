شكرا لقرائتكم خبر عن الرأى الكويتية: قوات الأمن تبحث عن شابين قطعا شرايين مصرى فى مشاجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث الأمن الكويتى عن شابين قاموا بالاعتداء على مصرى مقيم بـ الكويت فى منطقة السالمية فى خلاف مرورى، وقاموا بقطع شرايين ساقه وتركوه مضرجا فى دمائه ولاذا بالهروب.

وبحسب صحيفة الرأى الكويتية، وصل مصرى مقيم بالكويت إلى العناية المركزة فى مستشفى مبارك، إثر إصابته بقطع فى شرايين ساقه وجروح عميقة فى الرأس، جراء اعتداء بالضرب تعرض له من قبل شابين بساطور، و«ليور» بسبب خلاف مرورى فى منطقة السالمية.

وبحسب مصدر أمنى، فإن الحادثة حصلت بالقرب من جمعية السالمية عندما دخل مصرى فى خلاف مرورى مع شابين لا يعرفهما، حيث أجبراه على التوقف، وعندما وصلا إليه قاما بالاعتداء عليه، إذ أخرج أحدهما ساطورًا بينما حمل الأخير «ليور»، وقاما بالاعتداء عليه بشكل سافر، حتى سقط مضرجًا بالدماء ثم هربا.

وقال المصدر أن «عددًا من المارة أبلغوا عمليات وزارة الداخلية بالحادثة، وعلى الفور توجه رجال الأمن والإسعاف إلى مكان البلاغ، وعند وصولهم تم إسعاف المصاب إلى مستشفى مبارك الكبير، وأدخل إلى العناية الفائقة، بعدما تبين أنه تعرض إلى قطع فى شرايين الساق وجروح عميقة فى الرأس، وبعد إفاقته أدلى بتفاصيل الحادثة للأمنيين، لافتًا إلى أنه لا يعرف الشخصين اللذين اعتديا عليه، وزوّد رجال المباحث بأوصافهما ونوع مركبتهما، وجار البحث عنهما وضبطهما».