الصحة: تشغيل العيادات الخارجية وطوارئ مستشفى إسنا السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بتشغيل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ بمستشفى إسنا المركزي يوم السبت القادم، كتشغيل تجريبي، مشددة على رئيس مرفق إسعاف الأقصر بتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى بدءاً من يوم السبت المقبل.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزيرة الصحة اليوم الأحد، يرافقها المستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، لأعمال التجهيزات الجارية بمستشفى إسنا، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ومنها الأشعة، والمعامل، والحضانات، والرعايات المركزة، والطوارئ والاستقبال، موجهة بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات في أسرع وقت ممكن.

Advertisements

وأضاف أن الوزيرة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وشددت على تطبيق نظام الميكنة على مخازن الأدوية بالمستشفى لتعويض أي نقص من مخزون الأصناف والمستلزمات الدوائية أولاً بأول، وإمداد المستشفى باحتياجاتها.

كما تفقدت سكن الأطباء، وأكدت على توفير كافة سبل الراحة لهم وتركيب شبكة "الواي فاي" لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعدهم في عملية التعليم الطبي، ووجهت بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى.

وأوضحت زايد أن المستشفى تخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤها وفقاً للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، وتتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسما للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، وبها كافة التخصصات الطبية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.