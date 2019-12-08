"الإسكان" تكشف موعد تسليم أول وحدات العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن منطقة الأبراج في العاصمة الإدارية تشهد تقدمًا في معدلات التنفيذ بشكل كبير، مضيفًا أن تنفيذ أحد الأبراج وصل للدور الـ25، بارتفاع 85 مترًا.
وأضاف عباس خلال كلمته بمؤتمر "مدن المستقبل في مصر"، اليوم الأحد، أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات والمباني الخرسانية لعدة أبراج منتصف 2020، موعد بدء تنفيذ التشطيبات الخارجية.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى أن الوزارة طرحت أكثر من 3 آلاف شقة في الحي السكني بالعاصمة الإدارية، وقال إنه من المتوقع تسليم أول الوحدات شهر مارس المقبل.
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