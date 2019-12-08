وزير الصناعة: السيسي وجه بدعم صناعة الورق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال عمرو نصار وزير وزير التجارة والصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعطى تعليمات مشددة على ضرورة أن يتم دعم الصناعة بوجه عام بما فيها صناعة الورق.

جاء ذلك خلال الاجتماعات المكثفة التي تعقدها لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر، مع أعضاء المجموعة الاقتصادية لبحث أزمة صناعة الورق في مصر.

وأشار "نصار"، إلى أن الدولة اتخذت إجراءات عملية لحماية الصناعة، من خلال مبادرة البنك المركزي، لإنقاذ المصانع المتعثرة والمعروفة باسم مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم الصناعة المحلية.

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وأضاف وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم دعم المصانع الحالية، موضحًا أن بعضها يعمل بطاقة تتفاوت من 30 إلى 70% من طاقتها، مشيرًا إلى أن دعمها يستهدف عمل المصانع بكامل طاقتها.

وتابع، :"صراع الصين والولايات المتحدة الأمريكية تسبب في ارتفاع الأسعار والحكومة تعمل جاهدة لحل الأزمات بالتنسيق مع أعضاء المجموعة الاقتصادية من خلال حوار داخلي"، قائلًا: "سأقاتل بكل قوة لتخفيض سعر الغاز والقيمة المُضافة بما يحقق مصلحة صناعة الورق".

و أشار إلى صعوبة تطبيق رسم الحماية لأنها قد تحدث أزمات، مشيرًا إلى أن هناك حلول آخرى غير رسوم الحماية، وأنه سينسق مع الوزرات المعنية لحماية الصناعة من خلال اتخاذ القرارات اللازمة.