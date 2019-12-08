محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق، بداية من العاشرة صباح اليوم الأحد وحتى عصر الغد الاثنين. وينشر الخليج 365 7 معلومات عن القرار المتخذ من جانب شركة مياه الشرب بالقاهرة. - انقطعت المياه بشكل كامل عن مناطق (فنادق فيرمونت - أركاديا - الديار القطرية - مناطق شارع بولاق الجديد- مساكن زينهم). - تشمل المناطق المتضررة ضعف الخدمة عن مناطق الدرب الأحمر والسيدة زينب. - قطع الخدمة نتيجة أعمال لحامات على خط المياه قطر 1000 مم بجوار كوبري إمبابة بسبب ممشى أهل مصر. Advertisements - يمتد الجزء المتعلق بأعمال اللحام ضمن مشروع ممشى أهل مصر من كوبري إمبابة وحتى 15 مايو ببولاق. - يستمر قطع الخدمة لمدة 29 ساعة بداية من 10 صباح اليوم حتى 3 عصر الغد. - أهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. أعلنت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب يمكن الحصول عليها من خلال الاتصال برقم 125 من الخط الأرضي. اقرأ أيضًا: غدا.. قطع المياه عن 5 مناطق بالقاهرة لمدة 29 ساعة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توفير مياه بديلة.. 7 معلومات عن قطع المياه بـ5 مناطق في القاهرة لمدة 29 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.