أمن الجيزة يضبط 15 كيلو حشيش بحوزة عاطل قبل ترويجها بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت أجهزة بمديرية أمن الجيزة أحد الأشخاص وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، قيام مالك محل هواتف محمولة "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالاتجار في المواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكي، وبحوزته (15,100 كيلو جرام من مخدر الحشيش - بندقية خرطوش - 5 طلقات لذات العيار – مبلغ مالي).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل ترويج المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.