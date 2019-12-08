بـ "رادارات حديثة".. مرور القاهرة يراقب السرعات داخل المدينة للحد من الحوادث(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملات مرورية تستهدف مراقبة سرعة المركبات على الطرق، والمحاور المرورية باستخدام رادارات حديثة في أوقات مختلفة على مدار اليوم، لمجابهة أي تجاوز للسرعات المقررة داخل المدينة والمحددة وفقاً لقانون المرور، لتحقيق الانضباط المروري وتأمين سلامة مستخدمي شبكة الطرق الداخلية بمحافظة القاهرة للحد من حوادث الطرق.

ولاقت تلك الحملات استحسان والتزام من قائدي المركبات، وأهابت الإدارة كافة مستخدمي شبكة الطرق الداخلية بالقاهرة، الالتزام بتلك السرعات المقررة حرصاً على أمنهم وسلامتهم.

تأتى تلك الحملات، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في تحقيق سلامة المواطنين على الطرق، خاصةً في ضوء الطفرة التي تشهدها شبكة الطرق من تطوير وافتتاح العديد من المحاور المرورية، التي ساعدت على تحقيق السيولة المرورية بشكل ملموس.