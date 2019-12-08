الأمن الوطني: الجماعات المتطرفة تستخدم الشائعات لمحاولة إسقاط الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال العميد أحمد الدسوقي بقطاع الأمن الوطني، أن التجمع اليوم بمختلف طوائف المجتمع والجهات المعنية بالدولة، ويولي القطاع الأمن الوطني اهتماما بمتابعة الشائعات من مصدرها وما هدفها من وراء الشائعات ويهدف إلى إسقاط الدولة وعدم قدرة أجهزة الأمن على انفاذ القانون مما يساعد على نشر الجماعات المتطرفة وتنشر أيدولوجياتها بين أوساط المواطنين.

وطرح العميد أحمد الدسوقي تساؤل في ندوة وزارة الداخلية " هل الجماعات الإرهابية لجأت مؤخرا لنشر الشائعات وتزايد وسائل التواصل الاجتماعي المحطة الأولى لبوابة عبور الجماعات الإرهابية" ليؤكد بأن الأدلة تؤكد بأنها تستخدم هذا الأسلوب في نشر مخططاتها .

وأردف مسئول الأمن الوطني، أن جماعة الإخوان تفرض سطوتها عبر نشر الشائعات والفتن والقيام بأعمال تخريبية وفقا بمذكرة أجهزة الأمن قبل عام 1948 قامت الجماعة الإرهابية بعمليات تخريبية وبالنظر بين الماضي والحاضر هناك تشابه كبير.

وأكد مسئول الأمن الوطني، بأن الجماعة الإرهابية تورث الكراهية بين الأجيال عبر الازمان، وعبر السنوات تتعدد الأنواع لأسماء الجماعات المتطرفة بين مجموعات الحرك المسلح لتحقيق أهدافهم.

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وأشار بأن الجماعات الإرهابية تواصل مع الجماعات الإجرامية مثل الاتجار بالسلاح والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين لتمويل اهدافها لتحقيق اهدافها السياسية، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تسعى لتحقيق أهدافهم السياسية لتولى سلطة البلاد.

انطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية الأولى، في ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان " مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها" .

ويشارك بها العميد أيمن سعد الدين بأكاديمية الشرطة واللواء أركان حرب حسام أنور المختصر بأكاديمية ناصر العسكرية والعميد أحمد دسوقي بقطاع الأمن الوطني، والدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، والدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.

وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد