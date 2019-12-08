"الداخلية": كشف ملابسات العثور على جثة سيدة بمسكنها في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بمسكنها بدمياط، وضبط مرتكبي الواقعة.

ورد إلى مركز شرطة دمياط الجديدة بلاغ بالعثور على جثة (ربة منزل -مطلقة -مقيمة بدائرة القسم) داخل مسكنها مسجاه على وجهها بصالة الشقة "موثوقة اليدين بحبل، ووجود شريط لاصق على فمها، وبها طعنة بالبطن".

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام، ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط عن أن مرتكبي الواقعة 6 أشخاص (مسجل شقي خطر -عاطل -3 سيدات -سائق، "لأربعة منهم معلومات جنائية").

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهم بأماكن اختبائهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقررت إحدى السيدات بأنها كانت على علاقة بالمجني عليها، وعلمها باحتفاظ المجني عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية، فقامت على أثرها بالاتفاق مع باقي المتهمين على سرقتها.

تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أنه بتاريخ الواقعة توجهوا مستقلين سيارة أجرة "تاكسي" قيادة أحد المتهمين "السائق"، ودلفوا جميعاً إلى مسكن المجنى عليها، وقاموا بشل حركتها وتقييدها بحبل أعدوه سلفاً، وقام أحد المتهمين بطعنها بسلاح أبيض فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، ثم قام آخر بوضع لاصق على فمها وطرحها أرضاً على وجهها بمكان العثور عليها، واستولت إحدى السيدات على (مبلغ مالي -كمية من المشغولات الذهبية -جهاز "لاب توب" - 4 هواتف محمولة بداخل أحدهم شريحة تليفون خاصة بالمجني عليها) من داخل الشقة، وهربوا مستقلين السيارة المُشار إليها.

تم إرشاد إحدى السيدات وضبط بعض المشغولات الذهبية التي قامت ببيعها لأحد أصحاب محلات المجوهرات "حسن النية" بمدينة شربين، وأرشد آخر عن باقي المشغولات الذهبية الأخرى بمنزل والدته الكائن بقرية الروضة بدائرة مركز شرطة الستاموني بالدقهلية، كما تم ضبط باقي المسروقات والسيارة والسلاح الأبيض "سكين".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.