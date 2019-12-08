رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزاراء: الداخلية تواجهة الشائعات بإدارات متخصصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزاراء، إن الشائعات تهدف في المقام الأول لنشر اليأس والإحباط لدى المواطنين، وعدم تصديق الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة.

وأضافت نعايم في كلمة لها بندوة بأكاديمية الشرطة، أن نحو 40 مليون مصري يستخدمون الإنترنت، ومعظم الشائعات يتم تناثرها عبر الفيس بوك، لافتة إلى أن عدم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى زيادة الشائعات خاصة أن كثيرين يجلسون على الإنترنت وقتا طويلا من أجل التسلية.

وتابعت، الدولة واجهت بتشريعات جديدة للشائعات، وأقرت عددا من القوانين، ونصت المادة 188 بقانون العقوبات على الحبس سنة لمن ينشر الشائعات، وهناك جهود كبيرة من الداخلية لمواجهة الشائعات من خلال وجود إدارات مختصة في هذا الصدد.

وأردفت نعايم، أن المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء يواجه الشائعات باستمرار.