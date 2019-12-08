محاضر بأكاديمية ناصر العسكرية: المواطن عليه أن يكون حائط بناء للدولة في مواجهة الشائعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قال اللواء أركان حرب حسام أنور، المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المواطن عليه ألا يكون أداة في هدم الدولة، ولا تتردد الشائعات بل يكون الحائط البناء للدولة في مواجهة المخططات.

وأكد المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية، في حديثه خلال ندوة نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، أن الشائعة أصبحت سلاح أخطر من المستخدم في الجيوش النظامية لأنها تستخدم داخليا لهدم الدولة.

وأشار المحاضر إلى أن الشائعة أصبحت موجه إلى المواطن لأحداث حالة من الزعزعة، وإحباط المواطنين حتى يصل إلى عدم الولاء؛ ليصبح هو الأداء لهدم الدولة فما يحدث على أرض الواقع هو مقصود والمستخدم هو المواطن.

وأوضح: أكثر النجاحات التي نحققها في الاقتصاد وهناك مؤشرات إيجابيه من إنجازات في كافة المجالات، مجيبًا عن كيف يتم إحباط المواطن، مؤكدًا أن هناك تطور في التكنولوجيا تستطيع من خلالها تزييف الحقائق.

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وأضاف اللواء أركان حرب خلال المحاضرة أن هناك سرعه في نشر الأكاذيب لاستهداف المواطن فيصبح المواطن دون وعي أداه، لهدم مؤسسات الدولة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيًا؛ لتصل إلى مرحلة الدولة الفاشلة تم النيل منها وتكون غير قادرة على السيطرة بمؤسساتها.

وأكد أنور أن هدم المنطقة وتقسيمها فمصر التي تقف ضد التقسيم فالمخطط بدأ منذ 2011 نجح في الكثير من الدول وفشل في مصر لوجود قيادة قوية وتوعية للشعب المصري فالموضوع لم ينتهي بعد وكل ما تتوالى النجاحات نواجه أكثر تحديات واستهداف للدولة فالمواطن يمكن أن يكون عنصر بناء أو عنصر هدام.

وتابع "أنور": يجب ألا يكن المواطن أداه تستخدم في هدم دولتك بعدم ترديد الشائعات وتأكد من المصادر الرسمية للدولة وحين تصل إلى مرحلة من الاقتناع ستصبح مدافعا عن الدولة.

كانت صباح اليوم الأحد، انطلقت فاعليات ندوة علمية بمقر أكاديمية الشرطة، لاستعراض مخططات قوى الشر في إسقاط الدول.