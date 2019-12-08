مصر | ضبط عنصر إجرامي وبحوزته هيروين وبندقية آلية بالقليوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عنصر إجرامي وبحوزته هيروين وبندقية آلية بالقليوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات مفتشي قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالقليوبية تواجد أحد العناصر الإجرامية الخطرة (عاطل - مُقيم بمنطقة سرياقوس بدائرة مركز الخانكة - سبق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات، سلاح"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "إطلاق أعيرة نارية") بالمنطقة محل سكنه.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال استهداف وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة، خاصةً المحكوم عليهم الهاربين في جنايات ومتعددي الأحكام.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وعثر بحوزته على (70جراما من مخدر الهيروين - بندقية آلية - 5 طلقات لذات العيار – مبلغ مالي)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.