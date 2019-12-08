مصر | بلاغ يتهم الهارب محمد علي ووالده بـ خطف وتعذيب مواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم الهارب محمد علي ووالده بـ خطف وتعذيب مواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 49666 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الهارب محمد علي ووالده بارتكاب جرائم خطف وترويع واحتجاز وبلطجة ضد بعض المواطنين.

واستند محمود في بلاغه، إلى اعتراف الهارب محمد علي خلال لقائه مع قناة الحوار الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر بأنه اشترك هو ووالده في ارتكاب جرائم خطف مواطنين واحتجازهم بأحد المخازن بمنطقة العجوزة وتعذيبهم للتحصل منهم على مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، مضيفا إلى أن اعتراف العميل الهارب محمد علي على نفسه وعلى والده شريكه في تلك الجرائم صدر دون أي إكراه وأنه أقر بتلك الجرائم خلال لقائه على الهواء مباشرة على تلك القناة المذكورة، مشيرا إلى أن الهارب وبهذا الاعتراف الصادر منه على ارتكابه لجرائم الخطف والاحتجاز دون وجه حق والتعذيب وممارسة البلطجة هي جرائم مؤثمة قانونا بموجب المواد 288، 290 من قانون العقوبات المصري والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.



وطالب محمود في ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لكل من محمد علي ووالده، ووضع اسم "محمد علي" على قوائم ترقب الوصول ووضع اسم والده علي علي عبدالخالق على قوائم الممنوعيين من السفر، وطلب تحريات الأجهزة الامنية المختصة للوصول إلى تفاصيل ووقائع الخطف والاحتجاز التي اعترف بها محمد علي، وإحالة المتهميين إلى محاكمة جنائية عاجلة.