مصر | ضبط 38 قضية مخدرات بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 38 قضية مخدرات بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتوجيه حملة أمنية مُكبرة استهدفت محيط المدارس والجامعات والمعاهد، لضبط مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب وحفظ الأمن بمحيط تلك المنشآت، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد.
وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية فقد أسفرت نتائج جهود الحملة خلال 48 ساعة عن ضبط (38) قضية "إتجار وحيازة مواد مخدرة" بلغ عدد المتهمين فيها (40) متهمًا، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1،845 كيلو جرام )كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،150 كيلو جرام ).
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1،290 كيلو جرام )كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،65 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام )عدد (720) قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية
عدد (260) قرص مخدر لعقار الترامادول.
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1،845 كيلو جرام )كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،150 كيلو جرام ).
كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1،290 كيلو جرام )كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،65 كيلو جرام ).
كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام )عدد (720) قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية
عدد (260) قرص مخدر لعقار الترامادول.
وكما تم ضبط مبلغ مالى بحوزة المتهمين قدره (21،165 ألف جنيه – 38 هاتف محمول- سيارة - 5 دراجات نارية - 5 قطع سلاح أبيض – ميزان – 2 زجاجة مخدر لعقار الريفوتريل).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.