مصر | ضبط 38 قضية مخدرات بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1،845 كيلو جرام )كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 1،150 كيلو جرام ).كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1،290 كيلو جرام )كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1،65 كيلو جرام ).كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 60 جرام )عدد (720) قرص مخدر ومؤثر على الحالة النفسية والعصبيةعدد (260) قرص مخدر لعقار الترامادول.

وكما تم ضبط مبلغ مالى بحوزة المتهمين قدره (21،165 ألف جنيه – 38 هاتف محمول- سيارة - 5 دراجات نارية - 5 قطع سلاح أبيض – ميزان – 2 زجاجة مخدر لعقار الريفوتريل).