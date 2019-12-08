مصر | إخلاء سبيل متهميتن بقضية "الصفافير" بكفالة مالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل متهميتن بقضية "الصفافير" بكفالة مالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار معتز خفاجي، إخلاء سبيل متهمتين بكفالة مالية 20 ألف جنيه لكل منهما في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية "الصفافير".

والمتهمان هما كل من: غادة أحمد ومحمد إمام.

وقبض عليهما في غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي الإخواني معتز مطر على إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية.

