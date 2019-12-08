مصر | مسؤول بـ"الأمن الوطني": الشائعات تهدف لتعجيز الأمن على مكافحة الجماعات المتطرفة

وأردف مسئول الأمن الوطني، أن جماعة الإخوان تفرض سطوتها عبر نشر الشائعات والفتن والقيام بأعمال تخريبية وفقا بمذكرة أجهزة الأمن قبل عام 1948 قامت الجماعة الإرهابية بعمليات تخربيبة وبالنظر بين الماضي والحاضر هناك تشابه كبير.

وأكد مسئول الأمني الوطني، أن الجماعة الإرهابية تورث الكراهية بين الأجيال عبر الأزمان، وعبر السنوات تتعدد الأنواع لأسماء الجماعات المتطرفة بين مجموعات الحراك المسلح لتحقيق أهدافهم.

وأشار إلى أن الجماعات الإرهابية تتاجر بالسلاح والبشر وتهرب المهاجرين لتمويل أهدافها وتحقيق مآرب السياسية، مشيرا إلى أن الجماعة الإرهابية تسعى لتحقيق أهدافها السياسية لتولي سلطة البلاد.

وانطلقت فاعليات الجلسة الافتتاحية الأولى، في ندوة أكاديمية الشرطة تحت عنوان " مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها".