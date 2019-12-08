مصر | رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء: الشائعات تهدف لنشر اليأس

وأضافت نعايم في كلمة لها بندوة بأكاديمية الشرطة، أن نحو 40 مليون مصري يستخدمون الإنترنت، ومعظم الشائعات يتم تناثرها عبر الفيس بوك، لافتة إلى أن عدم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى زيادة الشائعات خاصة أن كثيرين يجلسون على الإنترنت وقتا طويلا من أجل التسلية.



وتابعت، الدولة واجهت بتشريعات جديدة الشائعات، وأقرت عددا من القوانين، ونصت المادة 188 بقانون العقوبات على الحبس سنة لمن ينشر الشائعات، وهناك جهود كبيرة من الداخلية لمواجهة الشائعات من خلال وجود إدارات مختصة في هذا الصدد.



وأردفت نعايم، أن المجلس الاعلامي لمجلس الوزراء يواجه الشائعات باستمرار.