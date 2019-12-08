مصر | نقيب الصحفيين: هناك صراعات ضخمة بين الدول والشائعات ازدات منذ أحداث يناير 2011

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين: هناك صراعات ضخمة بين الدول والشائعات ازدات منذ أحداث يناير 2011 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الإشاعات هي ميراث تاريخي في المجتمعات وليست أمرا حديثا.

وأضاف نقيب الصحفيين خلال فعاليات ندوة علمية منعقدة بأكاديمية الشرطة بعنوان مخططات "إسقاط الدول من الداخل"، أن هناك حالة من الصراعات الضخمة بين عدد من الدول حاليا لا تتضمن حروب الشائعات.

وكشف نقيب الصحفيين عن أن تداول الشائعات ازداد خلال فترة عدم الاستقرار منذ أحداث يناير 2011 وحتى الآن نظرا لعدم وجود اختلافات عرقية أو دينية أو اجتماعية في مصر.



وتابع، أن هناك تنظيمات إرهابية ومنابرها الإعلامية تعمل من الخارج على إطلاق الشائعات في الفترة الحالية مستهدفة مؤسسات الدولة.

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وطالب ضياء رشوان بتصدي المواطنين للشائعات لأننا في وقت حرب بناء مجتمع ودولة ولابد من تكاتف جميع فئات المجتمع. وطالب ضياء رشوان بتصدي المواطنين للشائعات لأننا في وقت حرب بناء مجتمع ودولة ولابد من تكاتف جميع فئات المجتمع. يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات. ويشارك بها العميد أيمن سعد الدين بأكاديمية الشرطة واللواء أركان حرب حسام أنور المختصر بأكاديمية ناصر العسكرية والعميد أحمد دسوقي بقطاع الأمن الوطني، والدكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، والدكتور تعليم سعد زغلول رئيس المركز الإعلامي بمجلس الوزراء والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ويدير وقائع الندوة الإعلامى نشأت الديهي.



وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد.