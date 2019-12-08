مصر | اللواء حسام أنور: المواطن لا يجب أن يكون أداة في هدم الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللواء حسام أنور: المواطن لا يجب أن يكون أداة في هدم الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أركان حرب حسام أنور المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن المواطن عليه لا يكون أداة في هدم الدولة ولا يردد الشائعات بل يكون الحائط البناء للدولة في مواجهة المخططات، مشيرا إلى أن الشائعة سلاح أخطر من المستخدم في الجيوش النظامية لأنها تسخدم داخليا لهدم الدولة فأصبحت الشائعة موجهة إلى المواطن لإحداث حالة من الزعزعة وإحباط المواطنين حتى يصل إلى عدم الولاء ليصبح هو الأداء لهدم الدولة فما يحدث على أرض الواقع هو مقصود والمستهدف هو المواطن.

وتابع، خلال ندوة بمقر قاعة الاحتفالات والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة تحت عنوان (مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها): "فأكثر النجاحات التي نحققها في الاقتصاد وهناك مؤشرات إيجابية من إنجازات في كافة المجالات".

وأجاب أنور عن سؤال: "كيف يتم إحباط المواطن"، بالقول إن هناك تطورا في التكنولوجيا تستطيع من خلالها تزييف الحقائق فهناك سرعة في نشر الأكاذيب لاستهداف المواطن فيصبح المواطن دون وعي أداة لهدم مؤسسات الدولة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا لتصل إلى مرحلة الدولة الفاشلة ثم النيل منها وتكون غير قادرة على السيطرة بمؤسساتها كل هذا يتم من دول خارجية ليصل إلى هدم الدول من الداخل.

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