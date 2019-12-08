مصر | مدرس الأمن القومي بأكاديمية الشرطة: الشائعة خبر "نصف صحيح" يشكل خطرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرس الأمن القومي بأكاديمية الشرطة: الشائعة خبر "نصف صحيح" يشكل خطرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع، أن الأمن القومي له مجموعة من الأبعاد والشائعات تؤثر على أكثر من بعد من أبعاد الأمن القومي مثل البعد العسكري والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد السياسي، مشيرا إلى أن مواجهة الشائعات تتم عن طريق توضيح المعلومات للمواطنين من خلال المسؤولين والإعلام بالإضافة إلى رفع مستوى وعي المواطنين، وكما يتم مواجهتها عن طريق القانون الذي يجرم الشائعات.
وأردف مدرس الأمن القومي بأكاديمية الشرطة: أما بالنسبة للتصدي للشائعات فهناك أكثر من أسلوب أولها أسلوب الصمت أو التجاهل والأسلوب الثاني هو أسلوب نشر الحقائق والمعلومات والأسلوب الثالث هو أسلوب عيادة الشائعة من خلال التدقيق فيها ومعرفة مدى تأثيرها على الأمن القومي، أما الأسلوب الرابع فهو أسلوب الشائعة المضادة، والأسلوب الخامس والأخير هو أسلوب الاستثمار الإيجابي للشائعات المضادة.
وقال العميد أيمن سعد الدين عبد الرحيم، إن الشائعات تؤثر على الاقتصاد القومي والميزان التجاري للدولة، حيث الشائعات تقوي من شأن المنتج المستورد على حساب المنتج المحلي، مضيفا أنها تؤثر على العملات الأجنبية والبطالة.
يذكر أن وزارة الداخلية قد نظمت بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة ندوة بعنوان مخططات إسقاط الدول من الداخل والخارج، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بحضور اللواء أحمد إبراهيم مدير أكاديمية الشرطة، واللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الإعلام والعلاقات.
وشهدت تلك الندوة مشاركة طلبة الكلية الحربية وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، لتوعيتهم بإخطار تلك المخططات لتوعيتهم بتلك الخطط الشيطانية التي تستهدف أمن البلاد