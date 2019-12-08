مصر | مدرس الأمن القومي بأكاديمية الشرطة: الشائعة خبر "نصف صحيح" يشكل خطرا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرس الأمن القومي بأكاديمية الشرطة: الشائعة خبر "نصف صحيح" يشكل خطرا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف "سعد الدين"، خلال ندوة أقامتها وزارة الداخلية بالأكاديمية، أن الشائعات عبارة عن خبر مختلط لا أساس له من الواقع أو به جزء من الصحة ويبدأ الناس في تناقله، مضيفا أن الشائعات تشكل خطرا كبيرا على الأمن القومي لأي دولة. وتابع، أن الأمن القومي له مجموعة من الأبعاد والشائعات تؤثر على أكثر من بعد من أبعاد الأمن القومي مثل البعد العسكري والبعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي والبعد السياسي، مشيرا إلى أن مواجهة الشائعات تتم عن طريق توضيح المعلومات للمواطنين من خلال المسؤولين والإعلام بالإضافة إلى رفع مستوى وعي المواطنين، وكما يتم مواجهتها عن طريق القانون الذي يجرم الشائعات.

قال العميد دكتور أيمن سعد الدين مدرس الأمن القومي بأكاديمية الشرطة، إن الشائعات ظاهرة قديمة جدا وليست جديدة ولكن كثر إصدار الشائعات في العصر الحديث وذلك لسببين أولهم استخدام مواقع التواصل والثاني أنه بدأ توظيف الشائعات واستخدامها في الحروب الجيل الرابع في العصر الحديث.

وأردف مدرس الأمن القومي بأكاديمية الشرطة: أما بالنسبة للتصدي للشائعات فهناك أكثر من أسلوب أولها أسلوب الصمت أو التجاهل والأسلوب الثاني هو أسلوب نشر الحقائق والمعلومات والأسلوب الثالث هو أسلوب عيادة الشائعة من خلال التدقيق فيها ومعرفة مدى تأثيرها على الأمن القومي، أما الأسلوب الرابع فهو أسلوب الشائعة المضادة، والأسلوب الخامس والأخير هو أسلوب الاستثمار الإيجابي للشائعات المضادة.



وقال العميد أيمن سعد الدين عبد الرحيم، إن الشائعات تؤثر على الاقتصاد القومي والميزان التجاري للدولة، حيث الشائعات تقوي من شأن المنتج المستورد على حساب المنتج المحلي، مضيفا أنها تؤثر على العملات الأجنبية والبطالة.