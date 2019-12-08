مصر | مساعد وزير الداخلية: الشعب التف حول "السيسي" لمواجهة الحروب التخريبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساعد وزير الداخلية: الشعب التف حول "السيسي" لمواجهة الحروب التخريبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء علاء الأحمدي مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق يولي ندوة "مخططات إسقاط الدول من الداخل" اهتماما خاصا.

وأشار الأحمدي، خلال كلمته بندوة "الداخلية" بمقر قاعة الاحتفالات والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة تحت عنوان (مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها)، إلى أن تلك الندوة تؤكد على دور وزارة الداخلية لمواجهة كافة الحروب والشائعات على الدولة والتي تعتبر جرائم تهدد الأمن القومي، والتي تعيق حركة البناء والاستقرار.

وأوضح، أنه شاعت مؤخرا محاولات هدم الدول من الداخل لتحقيق أهداف خبيثة، وأن تلك المخططات ضد البشرية جمعاء، مطالبا بضرورة وضع مخطط دولي لمواجهة هذه الحروب خاصة في ظل الوضع العالمي الحالي.

وقال الأحمدي، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي حمل على عاتقه مواجهة هذه الحروب التخريبية في ظل تكاتف قوى بينه وبين الشعب المصري الذي ألتف حوله.