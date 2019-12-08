مصر | دعوى قضائية لمنع التصاريح للراقصات الأجانب بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دعوى قضائية لمنع التصاريح للراقصات الأجانب بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام أيمن محفوظ المحامي، دعوى قضائية، مختصمًا فيها وزيرة الثقافة، مطالبًا بمنع إعطاء تصاريح الراقصات الأجانب وتراخيض للعمل في مصر.

وقال أيمن محفوظ المحامي، في دعواه، إنه بعد طوفان الراقصات الأجانب وما نتج عنه من مخالفات قانونية وأعمال منافية للآداب العامة، فقد آن الأوان أن تتقدم الحكومة المصرية طبقًا للقانون، بمنع تقديم تراخيص لهولاء الراقصات الأجانب.

Advertisements

وتابع محفوظ، أن القانون رقم 430 لسنة 1955 قانون تنظيم الرقابة على المصنفات وتعديلاته، قد حدد مواصفات وطبيعة الرقص الشرقي، من حيث الملبس والتصاريح اللازمة من الوزير المختص للترخيص، وتخضع لرقابة المصنفات سواءً كان أداؤها مباشرًا، أو كانت مسجلة على أشرطة، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة.

وأكد محفوظ، بأن تلك المخالفات الخطيرة، أوجبت المنع من تقديم تصاريح للعمل في مصر، وأنه طبقًا لقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (136) لسنة 2003 بترخيص عمل الأجانب، بشرط الإقامة بصفة قانونية والترخيص لمدة سنة أو يزيد بشرط دفع الرسوم والضرائب المستحقة.

وطالب محفوظ في ختام الإنذار القضائي، إلغاء كافه تصاريح الراقصات الأجنبيات في مصر، حفاظًا على المصالح للدولة ومقتضيات الأمن والآداب العام.