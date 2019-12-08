أخبار مصر | "الكيانات الإرهابية" أبرزها.. البرلمان يصوت على 3 مشروعات قوانين اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكيانات الإرهابية" أبرزها.. البرلمان يصوت على 3 مشروعات قوانين اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصوت البرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة والمُقرر انعقادها اليوم الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي، ومنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية.

وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.