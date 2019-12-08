أخبار مصر | نائب وزير التعليم لـ"الخليج 365": البوابة الإلكترونية قضت على المحسوبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب وزير التعليم لـ"الخليج 365": البوابة الإلكترونية قضت على المحسوبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن من أبرز المعوقات التي تواجه البوابة الإلكترونية للمعلمين، هو تخفيف جدول نصاب الحصص لكل معلم، بعد ترقيته من مستوى وظيفي إلى مستوى أعلى، مما يؤدي إلى فراغ العديد من الحصص سنويًا، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم خلال الشهر الجاري بترقية ما يقرب من 80 ألف معلم، بالإضافة إلى 350 ألف معلم خلال العام المقبل، مما يعني فراغا أكبر في أنصبه الحصص.

وأضاف "عمر" في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن البوابة الالكترونية تتعامل فوريًا مع الفراغ الذي يتركه المعلمين سبب خروج هم على المعاش حيث تقوم المدرسة بإخطار الأكاديمية المهنية للمعلمين بوجود فراغ من الحصص بسبب خروج احدى المعلمين على المعاش ومن ثم تقوم الأكاديمية للتعاقد فورًا مع أحد المتقدمين على البوابة والتي ستقوم البوابة بمفردهم طبقا للأفضلية والقرب السكني بهدف القضاء نهائيًا على أزمة الاغتراب الداخلي.

وتابع أن البوابة الإلكترونية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في العملية التعليمية، وحل جميع المشاكل التي يتعرض لها المعلم وتوفير أكبر بيئة مريحة له، بحيث يقدم للطالب أفضل ما عنده خاصة وأن المنظومة الجديدة تعتبر الطالب محور للعملية التعليمية، في الوقت الذي تعد الوزارة، المدرسة لأن تكون وحدة منفصلة بذاتها ماليًا وإداريًا.

ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية تقضي على نهائيًا على فكرة الزيادات في أعداد المعلمين، بعد أن حصرت جميع الأماكن الفارغة، وألغت على فكرة الواسطة والمحسوبية، حيث يتم التعامل مع جميع المتقدمين إلكترونيا فقط، دون تعامل مباشر بين مقدم الطلب والقائمين على البوابة، كمان أن الاختيار سيكون الإلكتروني وهو ما يوفر نفقات لدعمها في مجالات أكثر احتياجًا.

