أخبار مصر | وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من تطوير مستشفى النساء والولادة التخصصي بالبياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تشدد على سرعة الانتهاء من تطوير مستشفى النساء والولادة التخصصي بالبياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شددت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على سرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى النساء والولادة التخصصي بالبياضية، وفقا للمواعيد المحددة.

وجاء ذلك اليوم، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، ووفدا من قيادات الوزارة ضم الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزيرة للمستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، لأعمال التجهيزات الجارية بمستشفي النساء والولادة التخصصي بالبياضية، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بأن تصبح المستشفى تخصصي للنساء والولادة، على أن يتم تخصيص المبنى القديم للمستشفى ليصبح مركزا لطب الأسرة، وقسم للغسيل الكلوي، على أن يتم تطويره وفقا لأعلى معايير الجودة.

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وأضاف أن وزيرة الصحة وجهت بتوفير كافة تجهيزات المستشفي الطبية والغير طبية، وتوريدها بشكل عاجل تزامنا مع الإنتهاء من أعمال التجهيزات والانشاءات، مشيرة إلى أن المستشفي ستقدم خدمات طبية ذات جودة عالية فى تخصصات النساء والولادة.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، مركز الضبعة المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل، وتابعت سير العمل بالمركز، وتفقدت أقسام المركز المختلفة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.