أخبار مصر | محافظ الجيزة: إزالة تعديات بمساحة 23.5 ألف فدان على أراضي أملاك الدولة بالواحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: إزالة تعديات بمساحة 23.5 ألف فدان على أراضي أملاك الدولة بالواحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت محافظة الجيزة، من إزالة التعديات الواقعة على الأراضي أملاك الدولة بمساحة 23 ألفا و500 فدان، خلال حملات تم شنها بمركز الواحات البحرية.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات جاءت في إطار انطلاق الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات علي الاراضي أملاك الدولة.

ونوه بأن الأراضي التي تم إزالة التعديات منها صادر بشأنها 4 قرارات إزالة بالعام الحالي وسوف يتم تخصيصها للاستفادة منها لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام.

ولفت إلى أن المحافظة مستمرة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة ومواجهة المخالفين وذلك في إطار تنفيذ الموجة 14 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

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وأردف محافظ الجيزة، أن الإزالات التي تم تنفيذها شملت إزالة 5 آلاف فدان بمنطقة الكيلو 114 طريق الواحات وإزالة 10 آلاف و500 فدان بالكيلو 170 الواحات القاهرة، إضافة إلى إزالة 5 آلاف فدان بطريق الواحات القاهرة بجوار مدخل بترو وإزالة 3 آلاف فدان بمنطقة الكيلو 115 طريق الواحات الفرافرة.

وتابع المحافظ أنه تم تنظيم حملات لإزالة التعديات بمركز ومدينة العياط، حيث تم إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في المهد على حرم الطريق الدائري الإقليمي بنطاق قرية برنشت على مساحة قيراط، وأن المحافظة لن تترك متراً متعدي عليه من قبل المخالفين.

وشدد على أنه لن يتم التهاون مع أي محاولة للتعدي على أراضي الدولة، مع الالتزام الكامل باسترداد حقوق الدولة من دون استثناء وتنفيذ القانون على كل المخالفات مهما بلغ حجمها.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدى عليها وإزالة جميع التعديات والتنسيق مع جهات الولاية لتلك الأراضي لتخصيص دوريات ثابتة للمرور على الأراضي المستردة لمنع تكرار التعدي عليها من قبل المخالفين إضافة إلى تعليق لافتات على الأراضي موضح بها أن الأرض هي أملاك دولة.‬