شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متوسطة على الإسكندرية.. والبوغاز لم يتأثر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت الإسكندرية، وأجزاء من الساحل الشمالي، صباح الأحد، لهطول أمطار متوسطة، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وذلك في آخر أيام نوة «قاسم»، التي بدأت الأربعاء الماضي، واستمرت لمدة 5 أيام، وكان من المقرر أن يصاحبها رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.

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من جانبه، أعلن رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة السفن والبواخر وشحن وتداول الحاويات بشكل طبيعي ومنتظم دون تأثير لارتفاع أمواج البحر.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية على جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة الذي يعمل على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

من جانبها، دفعت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء بعشرات من السيارات لشفط أي تراكمات لمياه الأمطار بشوارع الإسكندرية وضمان استمرار السيولة المرورية.

سقوط أمطار بالإسكندرية

سقوط أمطار بالإسكندرية

سقوط أمطار بالإسكندرية