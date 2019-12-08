شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. 21 يتنازلون عن الجنسية المصرية وآخرون يتجنسون بـ«الأجنبية» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت وزارة الداخلية لـ21 مواطنًا مصريًّا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ووافقت لـ21 آخرين بالتجنس بجنسيات مختلفة ولكن مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونشر القرار في عدد الوقائع المصرية، وللاطلاع على نص القرار:

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