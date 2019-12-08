ترقية استثنائية للشهيد «الجوهري» لرتبة عقيد والشهيد «القلاوي» لـ«رائد» (التفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر وزير الداخلية، محمود توفيق، بترقية اسم الشهيد النقيب محمد القلاوى الضابط بمديرية أمن شمال سيناء سابقاً، إلى رتبة الرائد اعتباراص من 15 أكتوبر 2019.

وقرر توفيق، بترقية الشهيد المقدم محمد الجوهري، الضابط بمديرية أمن الدقهلية سابقاً إلى رتبة العقيد اعتباراً من 25 نوفمبر 2018.

وللإطلاع على نص القرار:

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