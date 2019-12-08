شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المركز الإعلامى بمجلس الوزراء: عدم الرقابة على الفيس بوك زاد الشائعات والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت نعايم فى كلمة لها بندوة بأكاديمية الشرطة، أن نحو 89 مليون مصرى يستخدمون الانترنت، ومعظم الشائعات يتم تناثرها عبر الفيس بوك، لافتة الى أن عدم الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعى أدى إلى زيادة الشائعات، خاصة أن كثيرين يجلسون على الانترنت وقتا طويلا من أجل التسلية.
وتابعت: الدولة واجهت بتشريعات جديدة الشائعات، وأقرت عددا من القوانين، ونصت المادة 188 بقانون العقوبات على الحبس سنة لمن ينشر الشائعات، وهناك جهود كبيرة من الداخلية لمواجهة الشائعات من خلال وجود ادارات مختصة في هذا الصدد، مؤكدة أن المجلس الإعلامى لمجلس الوزراء يواجه الشائعات باستمرار.
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