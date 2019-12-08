شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. سيولة مرورية بكوبرى أكتوبر واختفاء التكدسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظمت الحركة المرورية بكوبرى اكتوبر فى الاتجاهين اليوم الأحد، حيث انتظمت حركة السير، واختفت التكدسات المرورية، فى الوقت الذى انتشر فيه رجال الإدارة العامة للمرور، للتعامل مع أى كثافات مرورية، والقضاء عليها.

كما شهد شارع جامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبد العزيز سيولة مرورية، تعمل الإدارة العامة للمرور، على تكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور.