شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: خريطة لرصف الطرق الداخلية خلال 3 سنوات بتكلفة 17 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الثانى والأخير من ورشة عمل للمحافظين الجدد والتى شارك فيها عدد من الوزراء وخبراء الادارة المحلية ، وشارك فى الجلسة الأولى الدكتور أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط .

وأكد شعراوى فى بداية الجلسة الاهتمام بمشروعات رصف الطرق الداخلية بالمحافظات ورفع كفاءتها ، وأضاف شعراوى أنه تم انفاق 5.8 مليار جنيه العام الماضى لرصف الطرق الداخلية ، كما تم اعتماد 406 مليار جنيه هذا العام لاستكمال الخطة الموضوعة .

وأوضح الوزير أن هناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء لإعداد خريطة لرصف الطرق الداخلية بتكلفة ستصل الى 17 مليار جنيه خلال 3 سنوات موضح بها جميع الطرق وتكلفتها والأولويات العاجلة، مؤكدًا ضرورة توجيه الاهتمام بتمهيد الطرق الداخلية بالقرى وتوصيلها لأقرب الطرق الرئيسية بالمحافظات .

Advertisements

ووجه شعراوى المحافظين الجدد بإيجاد طرق غير تقليدية لحل مشكلة الصرف الصحى بالقرى بالتنسيق مع وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والاهتمام بالمشاركة المجتمعية فى بعض القرى، مطالبًا بالاهتمام بملف النظافة وتحسين المستوى بشوارع المحافظات ، وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص العاملة على أرض المحافظات بالإضافة الى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وتشجيع مبادرات الشباب خاصة مع وجود مصادر متعددة بالوزارة مثل صندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك بالوزارة بما يعود بالنفع فى النهاية على تحسين مستوى تلك الخدمة التى تهم المواطن المصرى .

كما طالب شعراوى، من المحافظين الجدد بتفعيل فرق التدخل السريع للإزالة الفورية للقمامة من الشوارع والميادين واحداث نقلة نوعية فى مجال النظافة.

كما شدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة بذل الجهد والعمل الجماعى والتفانى فى العمل وحسن اختيار فرق العمل المعاونة للمحافظين الجدد لمواصلة جهود التنمية وبذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستثمار الميزات النسبية والتنافسية فى كل محافظة وتحويلها الى فرص استثمارية للشباب .