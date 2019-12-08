شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع مساحات القمح المنزرعة لمليون فدان والمستهدف 3.5 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، إن اجمالى المساحات المنزرعة من القمح بلغت مليون فدان ، وهى بشائر زراعة المحصول الشتوى، وجارى الزراعة للوصول الى المستهدف وهو 3.5 مليون فدان .

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه يجرى حصر المساحات المنزرعة من محصول القمح على الطبيعة ومقارنتها بالتقارير الواردة من المديريات الزراعية، موضحا أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح لحثهم على زيادة المساحات المنزرعة وحل مشاكلهم.

وتابع الشناوى"، إن هناك متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات مع بداية بشائر زراعة محصول القمح من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، مشير الى أن هناك برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.