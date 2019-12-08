شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تشغيل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ بمستشفى إسنا السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتشغيل العيادات الخارجية، وقسم الطوارئ، بمستشفى إسنا المركزي، السبت المقبل، كتشغيل تجريبي، مشددة على رئيس مرفق إسعاف الأقصر بتحويل الحالات المرضية إلى المستشفى بدءًا من السبت المقبل.

جاء ذلك، اليوم الأحد، خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التجهيزات الجارية بمستشفى إسنا، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وحرصت الوزيرة على تفقد أقسام المستشفى المختلفة، ومنها الأشعة، والمعامل، والحضانات، والرعايات المركزة، والطوارئ والاستقبال، موجهة بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات في أسرع وقت ممكن.

Advertisements

وراجعت وزيرة الصحة، مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وشددت على تطبيق نظام الميكنة على مخازن الأدوية بالمستشفى لتعويض أي نقص من مخزون الأصناف والمستلزمات الدوائية أولاً بأول، وإمداد المستشفى باحتياجاته.

وتفقدت وزيرة الصحة سكن الأطباء، وشددت على توفير كافة سبل الراحة لهم وتركيب شبكة «الواي فاي» لإتاحة شبكة الإنترنت لهم على مدار الساعة لتساعدهم في عملية التعليم الطبي، ووجهت بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفى.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المستشفى يخدم 450 ألف مواطن، وتم إنشاؤه وفقاً للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، وتتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، لافتةً إلى أن المستشفى يشمل كافة التخصصات الطبية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: «الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء» والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.