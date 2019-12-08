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"مواجهة الشائعات" فيلم تسجيلي يبرز أهداف الإخوان الخبيثة عبر السوشيال ميديا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت وزارة الداخلية فيلما تسجيليا يبرز خطورة الشائعات لهدم الدولة ووسائل مواجهتها، ودور الداخلية في المواجهة ومنع تضليل المواطنين.

 

ونظمت وزارة الداخلية، منذ قليل، ندوة علمية بعنوان: "مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها"، وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

 

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وحضرالندوة العلمية عدداً من القيادات الأمنية والمتخصصين في هذا المجال، بهدف توعية الرأي العام بمخاطر المخططات التي تستهدف الدول من الخارج.

 

يذكر أن مؤسسات الدولة تواجه بصفة لحظية عدد كبير من الشائعات التي يتم تناثرها عبر منصات التواصل الإجتماعي، والتي يهدف بعضها لتزييف الحقائق وتصدير مشاهد الإحباط للمواطنين.

 

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