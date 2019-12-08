شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أكاديمية الشرطة: حروب الشائعات الأخطر على شبابنا وبلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، اختلفت أدوات الحرب مؤخرا وأصبحت حروب الجيل الرابع من أخرطها.

وأضاف في كلمة له بندوة أكاديمية الشرطة، تهدف حروب الجيل الرابع إلى تزييف الحقائق، والتخطيط لهدم الدول من خلال ترويج الشائعات بهدف خلق نوع من الإحباط لدى المواطنين والتشكيك في مؤسساتها، وفطنت الدولة لهذه المخاطر من خلال مواجهتها مواجهة شاملة وردع كل من يحاول النيل منها، وبات لكل مؤسسة دور في مواجهة الشائعات.

وأضاف "إبراهيم" تؤهل أكاديمية الشرطة رجل أمن عصري لمواجهة كافة التحديات ، ونوجه رسالة لكافة المواطنين بخطورة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعية والمنابر الاعلامية التابعة لبعض الدول.

وتابع، الأمل معقود على كل مؤسسات الدولة لمواجهة المخاطر وتوعية الشباب وابراز الإنجازات التي تحققات مؤخرا لتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن .

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ونظمت وزارة الداخلية، ندوة علمية بعنوان :" مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها"، وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وحضر الندوة العلمية عدداً من القيادات الامنية والمتخصصين في هذا المجال، بهدف توعية الرأي العام بمخاطر المخططات التي تستهدف الدول من الخارج.

يذكر أن مؤسسات الدولة تواجه بصفة لحظية عدد كبير من الشائعات التي يتم تناثرها عبر منصات التواصل الإجتماعي، والتي يهدف بعضها لتزييف الحقائق وتصدير مشاهد الإحباط للمواطنين.