الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى والأكثر تميزاً 5 يناير

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وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان (كمرحلة أولى)، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 13/11/2017، كالتالى، قطع بلوك 41009، من 1 : 18، يوم الأحد 5/1/2020، وقطع بلوك 41010، من 1 : 32، يوم الإثنين 6/1/2020، وقطع بلوك 41011، من 1 : 20، يوم الأربعاء 8/1/2020، وقطع بلوك 41012، من 1 : 20، وقطع بلوك 41013، من 1 : 16، يوم الخميس 9/1/2020.
وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (1) (كمرحلة أولى)، والمُخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 17/11/2016، كالتالى، قطع بلوك 26019، من 1 : 12، يوم الأحد 12/1/2020، وقطع بلوك 26020، من 1 : 12، يوم الإثنين 13/1/2020، وقطع بلوك 26021، من 1 : 12، يوم الثلاثاء 14/1/2020، وقطع بلوك 26022، من 1 : 12، يوم الأربعاء 15/1/2020، وقطع بلوك 26026، من 1 : 15، يوم الخميس 16/1/2020.
وأوضح المهندس وائل سمير، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (2) (كمرحلة أولي)، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 25/10/2017، كالتالى، قطع بلوك 26027، من 1 : 26، يوم الأحد 19/1/2020، وقطع بلوك 26028، من 1 : 45، يوم الإثنين 20/1/2020، وقطع بلوك 26029، من 1 : 17، يوم الثلاثاء 21/1/2020، وقطع بلوك 26030، من 1 : 10، يوم الأربعاء 22/1/2020، وقطع بلوك 26031، من 1 : 15، يوم الخميس 23/1/2020.
وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (3)، والمخصصة بالقرعة التكميلية التي تم اجراؤها بتاريخ 22/3/2018، كالتالى، قطع بلوك 26037، من 1 : 40، يوم الإثنين 27/1/2020، وقطع بلوك 26038، من 1 : 22، يوم الثلاثاء 28/1/2020، وقطع بلوك 26039، من 1 : 10، يوم الأربعاء 29/1/2020، وقطع بلوك 26040، من 1 : 3، يوم الخميس 30/1/2020، وقطع بلوك 26041، من 1 : 16، يوم الأحد 2/2/2020، وقطع بلوك 26042، من 1 : 23، يوم الإثنين 3/2/2020، وقطع بلوك 26043، من 1 : 12، يوم الثلاثاء 4/2/2020، وقطع بلوك 26044، من 1 : 41، يوم الأربعاء 5/2/2020، موضحاً أنه تم تخصيص أيام الأحد 9/2/2020، والإثنين 10/2/2020، والثلاثاء 11/2/2020، لمن تخلفوا عن الاستلام بجميع البلوكات.
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