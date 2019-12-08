شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى والأكثر تميزاً 5 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 5/1/2020، وحتى يوم الثلاثاء 11/2/2020، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعى، وقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، موضحاً أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

وقال المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان (كمرحلة أولى)، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 13/11/2017، كالتالى، قطع بلوك 41009، من 1 : 18، يوم الأحد 5/1/2020، وقطع بلوك 41010، من 1 : 32، يوم الإثنين 6/1/2020، وقطع بلوك 41011، من 1 : 20، يوم الأربعاء 8/1/2020، وقطع بلوك 41012، من 1 : 20، وقطع بلوك 41013، من 1 : 16، يوم الخميس 9/1/2020.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة: سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (1) (كمرحلة أولى)، والمُخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 17/11/2016، كالتالى، قطع بلوك 26019، من 1 : 12، يوم الأحد 12/1/2020، وقطع بلوك 26020، من 1 : 12، يوم الإثنين 13/1/2020، وقطع بلوك 26021، من 1 : 12، يوم الثلاثاء 14/1/2020، وقطع بلوك 26022، من 1 : 12، يوم الأربعاء 15/1/2020، وقطع بلوك 26026، من 1 : 15، يوم الخميس 16/1/2020.

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وأوضح المهندس وائل سمير، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (2) (كمرحلة أولي)، والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 25/10/2017، كالتالى، قطع بلوك 26027، من 1 : 26، يوم الأحد 19/1/2020، وقطع بلوك 26028، من 1 : 45، يوم الإثنين 20/1/2020، وقطع بلوك 26029، من 1 : 17، يوم الثلاثاء 21/1/2020، وقطع بلوك 26030، من 1 : 10، يوم الأربعاء 22/1/2020، وقطع بلوك 26031، من 1 : 15، يوم الخميس 23/1/2020.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (3)، والمخصصة بالقرعة التكميلية التي تم اجراؤها بتاريخ 22/3/2018، كالتالى، قطع بلوك 26037، من 1 : 40، يوم الإثنين 27/1/2020، وقطع بلوك 26038، من 1 : 22، يوم الثلاثاء 28/1/2020، وقطع بلوك 26039، من 1 : 10، يوم الأربعاء 29/1/2020، وقطع بلوك 26040، من 1 : 3، يوم الخميس 30/1/2020، وقطع بلوك 26041، من 1 : 16، يوم الأحد 2/2/2020، وقطع بلوك 26042، من 1 : 23، يوم الإثنين 3/2/2020، وقطع بلوك 26043، من 1 : 12، يوم الثلاثاء 4/2/2020، وقطع بلوك 26044، من 1 : 41، يوم الأربعاء 5/2/2020، موضحاً أنه تم تخصيص أيام الأحد 9/2/2020، والإثنين 10/2/2020، والثلاثاء 11/2/2020، لمن تخلفوا عن الاستلام بجميع البلوكات.