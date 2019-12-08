شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لاستخراج "جواز سفر" بأسهل طريقة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلجأ العديد من المواطنين، لاستخراج "جواز سفر"، و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية أهم المستندات المطلوبة لاستخراج "جواز السفر" فى أقل وقت. 1-بطاقة الرقم القومى سارية المفعول أو فى فترة المهلة ثلاثة أشهر. 2-يتم تقديم بطاقة الرقم القومى، اعتبارا من سن السادسة عشر، أما بالنسبة للأقل من سن السادسة عشر يكتفى بشهادة الميلاد المميكنة. 3-تقديم 3 صور ملونة حديثة وبالمواجهة وذات خلفية بيضاء مقاس 4×6. Advertisements 4-مستند التجنيد بالنسبة للذكور. 5-المؤهل الدراسى فى حالة عدم ثبوته بالبطاقة. 6- 365 جنيها رسوم استخراج جواز السفر لأول مرة.

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