شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وفد تشادى يزور العربية للتصنيع لبحث زيادة مجالات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ظهر اليوم الأحد، وفد من دولة تشاد، يضم عددا من المسئولين وذلك بهدف بحث زيادة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.

وتهدف الهيئة العربية للتصنيع فى الآونة الأخيرة، زيادة الشراكات مع الدول الافريقية، ضمن استراتيجية الدولة التى تستهدف زيادة مجالات التعاون المثمر مع الدول الشقيقة والصديقة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقى.

وتتبني العربية للتصنيع، سياسة التعاون مع الدول والشركات الكبرى والمتخصصة، معتمدة على امكانياتها الصناعية الكبيرة والمتشعبة فى كافة الصناعات الاستراتيجية.

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