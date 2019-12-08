شكرا لقرائتكم خبر عن هآارتس: حل الكنيست الأربعاء المقبل حال فشل اختيار نائب لتشكيل الحكومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "هآارتس" الإسرائيلية النقاب عن أن الأحزاب الإسرائيلية تسعى لتمرير قانون لإجراء انتخابات في شهر مارس المقبل بدلا من فبراير.
وذكرت الصحيفة أن الهدف من اختيار شهر مارس، حتى تتمكن الأحزاب من الاستعداد للانتخابات والجولات الانتخابية للترويج للبرامج الانتخابية والدعائية، فى حال فشل رئيس الكنيست يولى ادلشتين تسمية النائب لإسناد له مهمة تشكيل الحكومة.
وذكرت الصحيفة أنه في حال تصويت 61 عضو كنيست في القراءات الثلاث، فإنه سيتم الموافقة على مشروع قرار الأحزاب بإجراء الانتخابات في مارس .
ومن المتوقع حل الكنيست ليلة الأربعاء القادم، حيث ستنتهي الفترة التي مدتها 21 يوما التي منحت للكنيست لتشكيل حكومة بعد فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس تحالف "ازرق- ابيض" باني جانت بتشكيل حكومة بعد منحهم التكليف.
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