"أعرف إلى أين سأذهب".. النيابة تأمر بدفن جثة شاب انتحر في إمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ صابر المحلاوي:

صرحت نيابة إمبابة،بدفن جثة شاب ألقى نفسه من أعلى سطح منزله بإمبابة، ما أسفر عن مصرعه.

وكانت النيابة أمرت أمس السبت، بعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة أسباب الوفاة.

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وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب يبلغ من العمر 17 عامًا، ويمر بأزمة نفسية قادته إلى الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى منزله، ولا يوجد أي شبهة جنائية.

وقال أفراد أسرته خلال التحقيقات، أن نجلهم ترك رسالة تفيد رغبته في الانتحار، دون فيها "لا أعرف لماذا أعيش، ولكن أعرف إلى أين سأذهب فلماذا الانتظار؟".

وكان المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تلقى بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من أعلى سطح عقار منزله في إمبابة، ما أسفر عن مصرعه.